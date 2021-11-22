台南市敏惠醫護管理專科學校22日舉行長期照顧與健康促進管理科「授證受服成年禮」。（敏惠醫護管理專科學校提供／張毓翎台南傳真）

教育部技術及職業教育司長楊玉惠今天南下見證典禮。（張毓翎攝）

台南市敏惠醫護管理專科學校22日舉行長期照顧與健康促進管理科「授證受服成年禮」，歡送82位四年級生進入不同於課堂上的實習階段，敏惠醫專校長葉至誠，期勉學生將這項「專業」轉為「志業」，為長者打造一個優質的安養環境。

敏惠醫專長健科成立至今邁入第5年，第1屆學生正在長照醫療機構進行1年有酬實習，今天校方舉辦第2屆成年禮，教育部技術及職業教育司長楊玉惠今天南下見證典禮，另外業界有台北聯合醫院、彰化員榮醫院、嘉義大林醫院、台南新營醫院等28間醫院機構皆派員參與盛會。

敏惠醫專長健科今天舉辦「授證受服成年禮」，其所代表意義為學生即將進入實習場所是一種責任的承擔及熱誠的態度，參與授證的學生共計82位，每位學生都已經取得單一級照顧服務員證照。

葉至誠表示，敏惠106學年度配合長照2.0政策設置長健科，轉眼間已有5年時間，每位同學不僅在專業學理或臨床上，得到許多的充實，同時也順利取得證照，未來都是社會上長照服務的人才。

敏惠醫專副校長曾瑞譙提到，長健科學生數從成立第1年的50位，現在已成長到380位，學生來念長健科都已有明確目標；此外，校方鼓勵他們先就業再進修，習得第2專長，如念二技、考營養師證照等，將來在長照領域擁有「雙專長」，未來會更有競爭力。