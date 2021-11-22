中小型股活跳跳，台股守住17800點！週線連7紅台股指數面臨18000點情怯，高價股矽力-KY(6415)、聯發科(2454)及力旺(3529)與台積電(2330)、聯電(2303)等權值股今天股價普遍處於平盤之下，部分漲多車用零組件個股也回檔休息，在群龍無首下，資金到處點火中小型股，光學鏡頭、散熱、PCB及被動元件等均有股票強出頭。

玉晶光(3406)領軍大漲站穩500元關卡，亞光(3019)及佳凌(4976)盤中股價跟進亮燈，建通(2460)、元創精密(3685)、進泰電子(3465)、精星(8183)、亞信(3169)、萬泰科(6191)、威剛(3260)、台勝科(3532)、光頡(3624)及事欣科(4916)等股價以漲停板作收，雖然中小型股表現亮眼，但權值股不爭氣，還是壓抑了指數攻高的氣勢，終場加權股價指數約17803.54點，下跌14.77點，成交量約3129.69億元；OTC指數為229.18點，上漲3.44點，成交量1121.92億元。

今天上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.14%，其次是航運類股及光電類股，分別上漲0.99%及0.93%，表現較差者為百貨類股、油電氣類股及觀光類股，其中百貨類股下跌2.06%，油電氣類股下跌1.67%，觀光類股下跌0.67%；上櫃部分，表現最佳電腦通路類股，上漲3.41%，表現最差為化工類股、下跌1.78%。

就技術面來看，今天台股因權值股普遍弱勢，指數攻高無力，只能退守17800點，終場下跌14.77點，以17803.54點作收；目前台股沿著五日均線走揚，現階段台股指數位於各期均線之上，短中期均線呈多頭排列，下檔在月線17400點附近具有強力支撐，搭配成交量能溫和放大，外資近期持續買超台股，有利台股向上盤堅，在年底作帳行情帶動下，短線仍有高點可期。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，美股第三季企業財報亮眼、就業及消費數據優於預期，加上元宇宙等題材發燒，帶動那斯達克及費城半導體指數再創新高，將有利外資資金持續回流台股，使台股維持多頭格局，仍看好明年獲利成長性相對佳之業績題材電子類股；預期第三代半導體、車用電子、晶圓代工、矽晶圓及IC設計等族群，因5G、電動車及高效能運算等應用持續帶動半導體需求而受惠，建議可逢低布局，後續關注法說會及業績說明會等產業展望，以及美國聯準會的政策變化及通膨變動影響。

台新主流基金經理人沈建宏表示，預期11月台股仍是震盪走揚格局，醞釀年底的作夢行情，主要有四利多加持：一、9月已有諸多利空因素測試股市下檔支撐，10~11月國際股匯市氛圍持續轉佳，美股續創新高；二、市場預估2022年台股企業獲利總和年增率個位數衰退甚至持平，優於先前市場預估；三、台積電法說會去除市場對半導體供應鏈庫存升高以及毛利率可能下滑的擔憂；四、歷史經驗11~12月台股上漲機率大於60%。台股在後市看好下，建議遇拉回可逢低承接。

在類股操作上，沈建宏認為具利基型新產品成長潛力的產業相對看好，建議布局五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股；二、有新產品、新規格題材之個股，例如AR眼鏡，mini LED，Type C等；三、伺服器與電動車供應鏈；四、具進入障礙之關鍵零組件且2022年獲利YoY仍有成長性的公司；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。