縣府興建竹東轉運站暨地下停車場工程時，一併規畫竹東鎮公所等公家單位興建辦公大樓遷建，竹東行政中心原預估興建經費要2.75億元，但疫情發生後全國原物料飆漲，經費將增加到3.95億元，錢從哪裡來？讓縣府和鎮公所都感到很棘手！

交通部公路總局以公路公共運輸計畫，核定補助竹東交通轉運站暨地下停車場興建工程，設置有10席月台的轉運站，及可提供236席汽車格的地下2層立體停車場。

交旅處長游志祥表示，竹東轉運站暨地下停車場工程去年5月動工，因廠商用的原物料多已備妥，受疫情影響不是太大，但台積電在寶山二期擴廠搶工嚴重，廠商雇工偶會出問題，目前整個工程進度有35％，預計明年11月完工，轉運站及停車場都將委外營運。

竹東轉運站只蓋地面2層，規畫加蓋4層給地政、戶政等縣府單位使用，停車場上面預留的空間，規畫興建地上6層的竹東行政中心，預估經費要2.75億元，但竹東鎮代會反對鎮公所遷建，在主席陳昌平涉及LED採購貪瀆案才出現轉機。

縣長楊文科對竹東行政中心興建問題，今年1月間帶同縣府團隊與鎮公所和鎮代會協助，除爭取中央補助外，縣府將補助8千萬元，公所自籌1.3億元，以便推動竹東行政中心興建案。

竹東鎮長張順朋說，鎮代會日前只通過竹東行政中心第一期工程款3千萬元及750萬元的用地費，待竹東轉運站完工後，再視工程進度由公所編經費審查，因有些代表指縣長楊文科承諾鎮公所只負擔1.3億元，認增加的經費應由縣府負責。

民政處長賴江海指出，5月起國內原物料不斷飆漲，廠商營建成本普遍增加3成，竹東行政中心目前估預要3.95億才蓋的起來，縣長楊文科協調時承諾是補助8千萬，因該工程並未完成發包，增加1.2億的錢要從哪裡來？除向中央爭取外，會持續與鎮公所和鎮代會協調溝通。