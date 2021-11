中信兄弟以全年第一取得台灣大賽4場主場優勢,今年兄弟總冠軍賽口號喊出「Light it up!」,誓言讓每位球迷都充滿笑容、照亮小球員們的棒球夢,並於22日公布相關售票資訊,23日優先開放會員購票,前3場洲際主場內野熱區最貴1980元,內、外野進場都有送相關贈品。

總冠軍賽連2年上演「獅象大戰」,將於27日在洲際棒球場點燃戰火,7戰4勝制的系列賽,兄弟握有4場主場優勢,皆安排於洲際棒球場,主場賽事門票將於23日12點30分開放2021洲際季票會員優先購票,25日12點30分起全面開放售票。

總冠軍賽兄弟主場預售票皆以「電子票券」入場,僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票,不開放超商機台購票、取票。

票價部份,G1、G2、G6內野熱區1980元、內野一般區1780元、外野900元,憑內野門票進場可兌換「Light it up一心黃/榮光藍球衣」(G1一心黃球衣、G2榮光藍球衣;G6南區一心黃球衣、西區榮光藍球衣)及「Light it up水洗口罩」;憑外野門票進場可兌「Light it up應援毛巾」及「Light it up水洗口罩」。

G7場次則不發送入場贈品,票價降為內野熱區1280元、內野一般區1080元、外野700元。票價皆不分全票、半票,優惠票僅販售身心障礙票,家庭席將不進行販售。

中信兄弟總冠軍賽門票售票資訊。(中信兄弟提供)