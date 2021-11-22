女星大S（徐熙媛）與汪小菲今（22日）共同發聲明證實和平離婚，消息震撼外界。回顧兩人從交往到結婚都像拍偶像劇，生產時也有意外插曲，大S因癲癇發作，一度失去呼吸，以及不滿汪小菲在產房亂拍照，氣得把他趕出去。

大S曾在節目《康熙來了》分享生第一胎女兒時，小S和汪小菲因都想陪產而在產房門口爭執，最後由S媽勸退小S，汪小菲成為唯一陪產人，並答應大S會好好坐在旁邊，想不到女兒一出生，他就忘了約定，拿出手機跑離大S身邊搶拍照，聽不到老婆虛弱呼喚「老公、老公」，讓大S很不開心，便請護理師叫汪小菲過來，再怒用氣音轟丈夫「出去！」汪小菲也就默默地離開產房。

【#ㄎㄧㄤ精彩 19】大S怒喊 出去!!!

生第二胎兒子時，大S因嚴重宮縮、對止痛藥物過敏，加上有癲癇病史，生產過程一度驚見短暫缺氧、昏迷的症狀，大S曾在節目《成為媽媽後》還原當時情況危急到「我一生弟弟的時候就斷氣了，就被送到ICU重症病房」，朦朧中只記得要看女兒，醫生便通融S媽抱著當時2歲的小玥兒進去產房。

大S生兒子時一度缺氧無呼吸。（圖／微博@成為媽媽後）

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大S回憶：「那個時候我眼睛都張不開、都是模模糊糊的，可是我一看到玥兒，我的眼睛就亮了，我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來」大S感性地說，她永遠都記得玥兒接收到媽媽給她的求救訊號「就是玥兒你要幫忙媽媽照顧弟弟」，因為大S不知道是否能活下來。因此，對大S來說，玥兒是很特別的孩子，「在我心目中，我覺得她是從那一天開始有姐姐的樣子了。」