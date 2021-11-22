台灣自來水公司第四區管理處22日表示，因進行多項工程展開同步停水作業，包括中市原8區及潭子、大雅部分地區，自11月30日上午9時起至12月2日上午8時止，停水及減壓等共47小時，停水17萬8478戶、水壓降低用1萬3600戶，共影響19萬2078戶，呼籲用戶儲水備用。

台水四區處進行「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程」、「台中路綠空廊道備援送水管改接」、「鯉魚潭水庫輸水隧道檢修工程」及「三義交流道至三義減壓池管線接續工程」等多項工程，同步進行停水作業，並將設臨時供水站56站。

台水四區處表示，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間會較延遲。

停水各區里如下：

潭子區： 大豐（潭富路二段以南）、潭秀（鐵路以西）、甘蔗、潭陽（鐵路以西）、福仁（鐵路以西）、東寶、頭家、家福、家興、頭家東、大富（國道一號以東）。

大雅區：西寶（國道一號以東）；中區全區；西區全區；北區（不包含建成里）；南區：西川、福平（鐵路以西）、樹德（鐵路以西）、崇倫（鐵路以西）。

東區：富台、富仁、東南（鐵路以西）、旱溪（鐵路以西）、東勢、合作（鐵路以西）、新庄 （鐵路以西）、干城（鐵路以西）。

北屯區：忠平、松竹、仁和、水湳、仁美、四民、后庄、陳平、新平、同榮、平安、平順、平德、松安、松茂、三光、平田、平和、北京、平心、平福、松和、平陽、平興、平昌、北屯、仁愛、大德、松強、松勇、東光（鐵路以西、舊社里（鐵路以西）、北興（鐵路以西） 。

西屯區：西墩（國道一號以東）、潮洋、龍潭、惠來、上石、逢甲、大河、大石、大福、上德、何德、何源、西平、何南、至善、上安、逢福、何明、何成、何福、港尾（國道一號以東）、廣福（國道一號以東）、何仁、西安、鵬程、何安、何厝、大鵬。

南屯區：南屯、豐樂、楓樹、中和、三厝、溝墘、田心、黎明、大興、大業、惠中、永定、新生、鎮平、大同、文心、同心里、向心、大誠、三和、三義。

降壓各區里如下：

后里區： 公館（國道一號以西）、后里（三豐路四段以西、甲后路一段以北）、厚里（甲后路二段以北）、墩北（甲后路一段以北)、舊社（國道一號以西）、中和（國道一號以西）、月眉、聯合、眉山、太平。

外埔區： 永豐、大同、中山、馬鳴、廍子、六分、鐵山、水美、大東、三崁、土城；大甲區：江南、頂店。