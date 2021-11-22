由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─中式美食烹調訓練班」第01期近日結業，由於此班受疫情警戒影響，54個小時的訓練時數，教學期間長達5個月，30位學員的結訓證書得來更是珍貴且不易。
新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的30位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為創業者或從事人員。
不過，此班學員授課期間正好遇上疫情最險峻的期間，因此54個小時的訓練時數，拉長到5個月才完成，因此包括學員與指導老師都倍感辛苦，但此班的結訓證書卻也是珍貴的。
此次開班的「中式美食烹調訓練班」，課程教導學員烹飪技巧及加強衛生觀念，學員均獲得最大的學習效果，期望能以所學之專業知識、技能，學以致用順利快速的投入職場，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，輔導有創業意願之學員自行創業開店，課程也提供學員餐飲相關行業工作機會就業管道及訊息。
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