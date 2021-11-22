豐原中央扶輪社捐款支持台中市社區文化協進會。（台中市社區文化協進會提供／王文吉台中傳真）

社團法人臺中市社區文化協進會多年來義務輔導豐原地區弱勢學童課業，受扶助的李姓少年考上成功大學後，利用課暇時間，回到扶助單位義務輔導學弟妹。李姓少年從受者變施者，其感恩回報的舉動，讓豐原中央扶輪社倍加感動，並捐款支持，希望擴大正向能量。

台中市文化協進會總幹事劉昌珉表示，李姓學生來自單親家庭，其父親打零工為業，沒空管他，因此他下課後只能四處閒晃，過程中很容易交到壞朋友，進而被引誘誤入歧途。

後來學校將他轉介過來，參加協會所辦的課後輔導，在這裡有了義工的陪伴、老師的關心、同儕的相互扶持，他彷彿找到了自己的秘密基地，個性也逐漸由退縮變得樂觀、開朗。當心靈有了寄託，他也將重心轉移到課業上，透過認真學習而考上好的大學。

豐原中央扶輪社社長洪愫蓮表示，很多單親的孩子需要的不僅是肚子的溫飽、身體的溫暖，更重要的是心理的陪伴。當孩子孤獨時，就很容易被外界引誘，成長過程中，產生性格上的偏差，長大後變成社會問題！

洪愫蓮強調，臺中市社區文化協進會目前所做的課後輔導工作極為重要，豐原中央扶輪社也十分認同他們的理念，也因此才會持續對協進會進行贊助，並捐款認養「扶輪之子」，鼓勵孩子們安心就學。

豐原中央扶輪社是由具有愛心的婦女組成，主要工作是以幫助豐原在地的弱勢兒少為主，近期重點工作為反毒宣導，譬如：與青年高中合作反毒音樂劇，於中小學巡迴演出，希望透過輕鬆詼諧的方式，讓孩子們認識到遠離毒品的重要。

劉昌珉表示，協進會目前輔導的孩子有40多人，最大的困境是資源不足，雖然有部分來自公部門的經費，但孩子們每天下課後需要用餐，課輔的據點每個月也需要支付租金，孩子們學習才藝所需的樂器、美術用具等等也明顯不足，仍仰賴各界捐助。