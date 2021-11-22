兆豐銀積極推動機器人理財的同時，也透過大數據分析，發現對機器人理財的偏好，和星座有關，根據兆豐銀行大數據資料分析顯示，機器人理財服務參與率前3名，分別為處女座(佔比9.19％)、天蠍座(佔比8.96％)以及天秤座(佔比為8.94％)，分析結果與其他家銀行公布的資料趨勢相近。

受到疫情的影響，民眾對於數位金融服務的接受度大大提升，兆豐銀行率公股之先推出機器人理財後，一年來已有上萬人申請，兆豐銀亦繼續對客戶的機器人理財進行更多大數據分析，得到以上的發現結果。

對於上述的三個星座，之所以較其他星座更偏好機器人理財，星座專家分析指出，機器人理財在這三種星座眼中看來，各有不同的優點，可滿足其理財需求。其中，處女座深思熟慮，追求完美，適合機器人理財的分析與理性特性；天蠍座觀察敏銳又有執行力，適合透過機器人理財來投資市場並達成理財目標；天秤座則是愛嚐鮮、個性活潑，較能接受機器人理財這類新的理財工具。

上述是以機器人理財的參與度進行統計分析，不過倘若再以交易的數量來分析，兆豐銀則有新的發現結果；兆豐銀指出，如以交易金額來看，機器人理財交易數的前2名，反而是天秤座及雙魚座，兩者合計佔比約21％，投資行為上的表現較其他星座積極。

另根據兆豐銀行統計，截至今年9月底，投資人使用機器人「理財e把兆」與去年同期相比，客戶數成長近131％，資產管理規模更成長近415％，其中，40到50歲的中年族群佔比29％，僅次於30到40歲的青壯年族群佔比30％，且直追其後，由此亦顯見，e化的理財服務，不再專屬年輕族群使用。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，民眾消費模式的改變，挑戰銀行與投資人之間的互動方式；因應疫情下的宅理財需求，兆豐銀行持續推動「無接觸理財」服務，做為首家推出機器人理財服務「理財e把兆」的公股行庫，開辦1年多以來，已有上萬投資人申請。