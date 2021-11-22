店員勸導戴口罩遭攻擊事件頻傳，指揮中心提出兩方向改善，包括用張貼訊息及錄音廣播取代面對面勸導。除了口罩外，店員也常提醒顧客實聯制簡訊發送，媒體詢問是否會讓實聯制提前退場，發言人莊人祥說，實聯制對疫調有幫助仍會持續實施，未來會提出措施，請縣市政府協助做稽核管理。

若無店員勸導配戴口罩，針對無罩民眾是否能可開罰，莊人祥指出，因為在超商都有錄影，可以直接透過影像舉報，就可裁罰。

至於帛琉旅遊泡泡掀起帛琉總統惠恕仁及我國業者關注，媒體詢問是否會將業者建議的降低機場PCR費用及解除參加旅遊泡泡者必須半年沒有出國史的限制納入考量，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，交通部、外交部還有指揮中心會針對帛琉泡泡實行期間來討論有無檢討的空間，會把業者的建議加入參考。

針對第三劑開打何時有譜？莊人祥指出，11月底會開ACIP專家會議，將就各國實施情形及文獻，來討論間隔多久打第三劑及施打對象等。目前是以施打同廠牌的方式準備，不管AZ是莫德納、BNT疫苗等都會持續跟廠商洽談。目前次世代疫苗的購買計畫已經敲定跟莫德納購買2000萬劑的疫苗，而AZ、BNT都還在商討中。

二級警戒持續到29日，羅一鈞表示，二級警戒是否延長會在周末前有說明，但是衛福部部長陳時中先前曾說降級會跟解封連動，因此估計下週不會有降級措施。