波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，白俄羅斯與波蘭邊境的移民危機是自冷戰以來「破壞歐洲穩定的最大企圖」。他說，今天的目標是波蘭，明天就會是德國、比利時、法國或西班牙。

法新社報導，莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在準備會見歐盟領導人之際，發表上述言論。波蘭不僅面臨邊境危機，且被控違反其對歐盟民主原則的承諾，而與歐盟緊張局勢升高。

西方指控白俄羅斯將主要來自中東的移民送往邊境，同時給了輕鬆進入歐盟的承諾來製造危機。白俄否認這項說法，反批歐盟拒絕接收移民。

夾在中間的移民經常回報說，他們被白俄官員強迫越境後，又被波蘭當局趕回白俄。

莫拉維茨奇發布推文說，白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對歐盟「發動混合作戰，這是30年來顛覆歐洲穩定的最大企圖」。

他還說：「波蘭不會屈服於勒索，將盡一切努力捍衛歐盟邊界。」

他警告說：「今天的目標是波蘭，明天就會是德國、比利時、法國或西班牙」。

他還聲稱，盧卡申科獲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「在背後撐腰」。

魯卡申柯稍早告訴英國廣播公司（BBC），白俄軍人「絕對有可能」曾助移民進入歐盟，但他否認策劃這波移民行動。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101122