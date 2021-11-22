遠東集團今日傳出遭到中國大陸查處，引發外界震驚，也擔心這是否是兩岸關係緊張影響到台商投資。工商協進會理事長林伯豐表示，還不至於影響台商，但如果海基、海協恢復制度性協商，對台商會更有保障。

工商協進會今日舉辦演講，林伯豐接受媒體採訪作以上表示。

林伯豐表示，遠東集團與一般上市櫃公司到大陸投資，一定有請台灣、大陸會計師、律師評估，報表也一定經過審核。有些是以前法規與現在法規不同，像是環保法規逐步趨嚴，他還不瞭解遠東集團情況，不過他相信，遠東集團應該只是個案，且相信很快可以改善通過。

外界關心，兩岸關係緊張是否影響到台商投資？林伯豐表示，還不至於影響到台商投資。他說進一步說，市場在哪裡就往哪裡投資，是以「市場」評估，不是以信任度評估，而且現在大陸的投資環境還是比東南亞好。

林伯豐認為，確實如果兩岸關係改善，對台商比較有保障。他說，海基會、海協會恢復制度性協商，對台商會更有保障。

另外，值得注意的是，由於公務人員確定明年加薪4％，被問到企業界是否也會跟進，林伯豐說，公務員加薪連帶物價也都開始調整，整體有通膨的趨勢，因此有賺錢的上市櫃公司會有調薪的準備，譬如以台玻來說，就會調薪5％以上。