被視為藍綠大選「前哨戰」的年底四大公投，將於12月18日舉行，民進黨主席蔡英文下令，大規模展開「四個不同意」的宣講，藍營則由國民黨主席朱立倫領軍，主要針對反萊豬與公投綁大選這兩項由該黨提案的公投催票投「同意」，另鼓勵民眾「同意」核四重啟、珍愛藻礁等兩案。入口網站《Yahoo》今(22日)起針對四項公投案中的第19案詢問網友「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」截至15時許，有55.2%網友表達同意、23%不同意，以及21.8%不知道/沒意見。

此次四大公投，分別是核四重啟、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁。《Yahoo》今起以標題「公投第19案『公投綁大選』，你同意嗎？」進行網路民調，投票時間至26日止，截至今15時許已有5000人進行投票。其中一題詢問大家「你同意公投綁大選的最重要理由是？（以下理由來自公投理由書）」有18.3%網友選提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性、26.9%大幅降低行政成本、15%滿嘴民主卻獨排公投，民進黨搞得人民好亂、15.2%我反對此案、5.7%其他，還有18.9%為不知道/沒意見。

至於「你不同意『公投綁大選』的最重要理由是？」則有13%選擇投票程序太過冗長、3.7%有損選舉公正性、14.6%同時舉行容易淪為政黨較勁工具、36.3%我同意此案、8.2%其他，以及24.2%為不知道/沒意見。

另外，中選會將於11月24日舉辦第3場次公投意見發表會，首先由第19案於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為台北市議員鍾沛君，反方代表人為立委莊瑞雄。