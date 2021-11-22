媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士論文是假，被依加重誹謗罪嫌起訴，台北地院上月開庭時，彭文正滯美未到庭。台北地院本月19日認定彭有逃亡之事實，發布通緝。對此，彭文正今在臉書曬出自己藏匿地點，以及藏匿緣由，更幽默表示，有機會還會遇見美國總統拜登。

在遭台北地院通緝後，彭文正今（22日）在臉書分享自己近況照，並寫下「藏匿地點：美國國家青年管弦樂團；藏匿事由：女兒中提琴演出；好康相報：有機會巧遇拜登」。

許多網友在其po文底下留言表示，「彭P女兒好棒棒，中提琴演出，做父親的與有榮焉，彭P加油！請保重」、「請注意安全第一，彭教授加油」、「正義的人就是越看越莊嚴的帥，彭教授加油」、「看到勇者真的太高興了，台灣還是有挺你的百姓，只要你安全」。

彭文正因質疑蔡英文的博士學位是假的，遭檢方依加重誹謗罪起訴，台北地院上個月20日開庭時，彭未現身，檢方因而聲請拘提；台北地院19日認定，彭文正有逃亡之事實，且身在我國法權所不及之美國，無拘提之實益，不經拘提，予以通緝。