根據韓國政府倡議的與新冠病毒共生計畫，22日起，當地學生一律要回到學校上課。

韓聯社指出，自2020年初新冠病毒大爆發後，許多韓國學生為避免染疫都在家裡上課。不過，22日這一天開始所有幼稚園、小學、初中與高中生，全部都要重回學校讀書。

韓國自從實施了與新冠病毒共生的政策後，目前的第一階段內，當地學校全面重新開放。其實，韓國上周在各地試場內，已舉行過全國性大學入學考試。

學生家長與老師對恢復到校上課樂觀其成，但又怕同學群聚下，一不小心就會染疫。不過有高中校長指出，學生重新回歸學校生活，線上教學活動應可告一段落，學校也可趁機減輕一些負擔。

據悉，若日後學校出現確診案例時，韓國將重新恢復在家上課，初步會先實施兩星期左右。

韓國最新官方統計，22日雖共有2827位新染疫，但已是6天內首次病例數在3000以下。不過，從7月7日以來，韓國每日驗出有新冠病毒的人數都維持在4位數以上。

最近，韓國政府發現青少年染疫的有增加趨勢，這些未成年的族群中，疫苗接種率還是很低。在10月的第4周，青少年確診者占總病例數的15.4%，而10月首周僅為11%。

截至上周，在韓國完整接種者當中，12至17歲的青少年只占12.8%，跟全韓國的78.8%相比，兩造間差距頗大。