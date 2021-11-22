中鋼(2002)、中鴻(2014)相繼調降12月內銷盤價，為近一年半首見跌勢；但在全球各地興建基礎建設下，兩家公司均持續看好明年需求成長，並且不認為跌價將成為趨勢，對明年鋼市行情仍看正向。目前業界預期，明年農曆年後，需求可望回溫，重啟鋼價調漲的動能。

中鋼12月內銷月盤開低，為自去年7月以來，近一年半首度降價，平均降幅為1.65%。隨著中鋼降價，中鴻12月內銷盤價也隨勢開低，但與中鋼同樣對於明年看法維持正面。

隨著中鋼12月內銷盤價開出平低盤，中鴻12月內銷盤價同步開低，同為近一年半以來首度降價，內銷熱冷軋、鍍鋅等三大主要產品每公噸均降600元。此外，12月至2月外銷盤價，也開低盤，每噸跌20~40美元。

中鴻指出，第四季以來，由於全球經濟籠罩於五缺(缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電)陰影，造成供應不順，下游業者庫存去化放緩，訂單需求遞延明顯；然近期東協各國疫情趨緩，製造業於解封後已明顯復甦，預計隨著鋼市階段築底後，明年第一季有望迎來補庫需求，啟動鋼價回升動能。

中鴻指出，目前美國鋼價仍處全球高位，美國眾議院已通過1.2兆美元基礎建設法案，預計未來需求將保持增長動能。此外，美國與歐盟於10月底就鋼鐵關稅達成配額協議後，將有助於歐盟鋼鐵外銷至美國，加上能源附加價、碳稅等議題持續發酵，近期歐洲鋼市已逐步回溫。

中國大陸因官方強力調控煤價，導致煤炭及焦炭期現貨價格重挫，短期鋼價弱勢逐底。但後續隨著採錯峰生產政策執行，預計明年鋼鐵供給將持續緊縮，有利於亞洲鋼市健康發展。

中鋼指出，短期需密切觀察中國低價鋼材擾市情況，但歐、美熱軋報價依舊撐於每噸1000、2000美元以上，日韓報價也穩建，俄羅斯及印度鋼價已跌深反彈。隨著下游庫存正逐步去化，以及明年用鋼需求在各地大興基礎建設情況下將成長，對明年鋼市行情仍看正向。

整體來看，短期鋼價走跌、市場買氣轉趨觀望，恐略影響鋼廠第四季營收、獲利表現，但鋼廠今年以來受惠鋼價大漲，多家全年獲利表可望登上歷史新高，並使得明年配息值得期待。中鋼今股價回穩，中鴻已率先反彈，鋼鐵股今日漲多跌少，逐步跟上台股多頭行情。