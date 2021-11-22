詹姆斯(LeBron James)22日在比賽中肘擊打傷活塞中鋒史都華(Isaiah Stewart)的事件，湖人轉播球評藍茲(Stu Lantz)主張詹姆斯不是故意的。藍茲描述情況說：「（史都華）他在那裏糾纏，然後意外被詹姆斯肘擊，這不是蓄意的肘擊。我不認為這是惡意行為，除非他們說這是故意使出的肘擊。」

另一位主播麥克當勞(Bill Macdonald)說：「這件事是詹姆斯的肘擊引起的，是他先打到史都華。」藍茲說：「我認為詹姆斯只是反擊，史都華被吹搶球犯規，在我看來（詹姆斯）他只是在掙開手臂時，手肘撞到（史都華）他的眼角。」詹姆斯、史都華兩人因為爭搶罰球的籃板而糾纏在一起。

湖人隊安東尼戴維斯(Anthony Davis)賽後對媒體說：「聯盟每個人都知道詹姆斯不是骯髒的球員，（史都華）他的眼睛上方被劃傷，這不是故意的。我不知道他想幹嘛，我們不會讓他就這樣衝向詹姆斯。」他表示詹姆斯第一時間有想要向史都華賠不是，但是史都華的反應太過激烈，被旁人拉開。

沒有加入戰局的湖人後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)被吹技術犯規，他自己也覺得奇怪，他似乎是賽後才知道。韋斯布魯克在記者會看著計分表說：「誰被吹技術犯規？哇，是我耶，為什麼我有技術犯規？我不知道我做了什麼，反正隨便啦，他們總得抓個人，幹嘛不抓我呢。」後來記者問他賽後是否有跟詹姆斯說話，韋斯布魯克說：「沒有，我還在看自己為何吞了技術犯規，這真是瘋狂。」