由金獎導演范揚仲編劇、執導的愛情電影《不想一個人》，找來當紅演員范少勳、莫允雯、温貞菱挑戰最大尺度的突破演出，片中呈現不同年齡、不同社會地位對於「愛」的解釋與想像，22日釋出正式預告，曝光火辣激情的床戰畫面，露骨的台詞與喘息聲令人臉紅心跳。

范少勳飾演皮條客愛上飾演藝廊經理的莫允雯，卻又和温貞菱演出的傳播妹有餘情未了。三人在開拍前不只上了表演課，還和導演一起移地訓練培養感情，更為了角色分別到酒店、藝廊實習上班，當了酒店少爺一個月的范少勳更自曝：「真的有拿到小費！」

《不想一個人》范少勳飾演皮條客阿龍。（牽猴子提供）

《不想一個人》預告中飾演皮條客的范少勳親自試車、挑選傳播妹，為了揣摩角色，導演范揚仲帶著他先從觀察林森北路上的行人開始，接著兩人坐進酒店大廳觀察，最後決定直接到酒店上班實習。最讓范少勳印象深刻的是，當時真的有拿到小費，他説：「一位大哥要我拿著蛋糕祝大姐生日快樂，我說了之後，大姐就拿了一千塊放在蛋糕上，接著說：『你可以出去了！』」

同樣到酒店實習的温貞菱也爆料：「范少勳在酒店超受歡迎的！他只要一經過，所有人都會眼睛為之一亮、眼珠不自覺地跟著他移動。」温貞菱為了演出傳播妹也做足功課，除了一改穿衣風格、嘗試穿上傳播妹的清涼服裝，也到專門幫傳播妹洗頭化妝的髮廊體驗。導演范揚仲則苦哈哈表示，為了讓演員們實習、認識行業，那一陣子拚命地刷卡付錢。

《不想一個人》莫允雯特別控制飲食以貼近角色長期心靈不健康的狀態。（牽猴子提供）

莫允雯更將從影以來最大尺度的表演獻給《不想一個人》，她説：「我做了很多心理建設，為了更貼近角色長期心靈不健康的狀態，還進行了兩個月的生酮飲食，來讓身體消肌、消脂。」不同於五光十色的酒店，飾演藝廊經理的莫允雯實習工作是要長時間待在冰冷的藝廊，為了培養藝術氣息，她每天就是看和感受每一幅作品。劇組也真的向多位藝術家借作品來拍攝，細節做足、為電影增添寫實感，導演范揚仲表示：「因為片中的藝術品大部分都是真的，所有工作人員都很小心謹慎，現場還要特別交代演員『絕對不能摸！』」

入圍金馬最佳女配角、最佳美術設計兩項大獎的《不想一個人》由金鐘導演范揚仲執導，金獎卡司陣容范少勳、莫允雯、温貞菱、納豆領銜主演，金馬最佳新人范少勳有別於以往陽光的形象，在片中飾演皮條客大談格差戀，愛上飾演藝廊經理的莫允雯，而愛著他的是青梅竹馬、飾演傳播妹的温貞菱，他們在孤獨之中碰出激情的火花，皆帶來突破以往的超大尺度演出。

温貞菱更以本片入圍今年金馬獎最佳女配角，在奔放不羈的表演中細膩詮釋曾經愛過、好像放棄又餘情未了的狀態，令人眼睛為之一亮。《不想一個人》將於12月24日耶誕夜上映，更多詳情請見官方臉書：https://www.facebook.com/LeaveMeAlonefilm2021。

《不想一個人》温貞菱飾演傳播妹金莎。（牽猴子提供）

《不想一個人》范少勳到酒店實習當少爺超受歡迎。（牽猴子提供）

温貞菱演出傳播妹一改穿衣風格 穿上清涼服裝。（牽猴子提供）

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