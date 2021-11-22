為遏阻市場派透過委託書取得公司經營權，拿股票再質押，瞄準下一家公司的「禿鷹」手法，有立委要求應限制紀念品金額，消息一出，引發大批PTT網友狂噓，質疑「沒事做484?砍百姓福利最快，對砍人的視而不見」、「因為立委沒領到或賠錢嗎XD?」，還有網友留言「不能發贈品的話中鋼大概要崩到10塊以下了」，但也有網友表示「我倒覺得砍好 送垃圾紀念品不如給現金」。

股東會紀念品是每年5、6月股東會旺季前散戶津津樂道的話題之一，尤其是高CP值的紀念品更常常吸引小股東大排長龍，例如中鋼股東會紀念品的討論度就相當高，還有散戶開玩笑即使獲利了結也要保留一張領紀念品，受歡迎的程度可見一斑。

民進黨立委鍾佳濱今(22)日在立法院財政委員會質詢時提及，當公司發生經營權糾紛時，為了徵求更多的委託書，可能會提供高價紀念品吸引小股東，因此要求金管會應該限制股東會紀念品價格，並強化管理，委託書應完整徵求不能空白。

這個消息被網友分享到PTT股板後，不少網友狂噓，網友紛紛留言「管太多，重要事不管管這個」、「有毛病喔 管贈品金額?」、「管這些不重要的事，怎不去管治安」、「禿鷹不抓去抓紀念品？」、「管這個要幹嘛，欠噓」。

也有網友留言表示，「不能發贈品的話中鋼大概要崩到10塊以下了」，更有網友留言「欠罷免」，不過，也有網友贊同，留言表示「我倒覺得砍好 送垃圾紀念品不如給現金」。