大S汪小菲證實離婚！首發聲「感恩對方付出」 協商分9億家產10年婚告吹

大S（徐熙媛）與汪小菲的10年夫妻情斷，雙方今（22日）透過律師發聲明，證實兩人決定解除婚姻關係，並已辦好手續，大S和汪小菲官宣離婚後，截至發稿前，兩人都未發文，大S前婆婆張蘭則不受影響，在中午照常開直播帶貨，身為母親的張蘭心疼說：「可憐我兒子」。

張蘭不受兒子離婚風波影響，今中午一如往常開直播，湧入大批網友關心，身為母親的張蘭，心疼汪小菲往來北京、台北兩地，核酸檢測就做了100多次，不少人紛紛留言關心大S和汪小菲離婚上熱搜了，張蘭則繼續做自己「蘭姐不吃餿飯，愛上什麼搜就什麼搜，蘭姐就是做好自己」，她邊攪拌納豆邊說：「兒孫自有兒孫福，汪小菲都40了，我還管他呢。」

張蘭不受兒子汪小菲離婚影響，照常開直播帶貨。（圖／取材自微博）

張蘭直播帶貨之餘，還直爽說：「蘭姐是條龍，小菲就不會是條蟲。蘭姐是條蟲，兒孫就不會是條龍」，張蘭心情絲毫未受兒子、媳婦離婚風波影響。其實，大S和汪小菲鬧婚變時，當時身為婆婆的張蘭，雖然沒有正面回應，不過她卻點讚網友留的大S負評，讓外界看傻眼，張蘭則解釋：「每一條評論我都認真對待，無論什麼內容，大家都是用心了，我必須認真點讚」，至於網友認為，按讚大S負評會影響婆媳關係，張蘭則回覆「因為尊重」。

張蘭心疼汪小菲往返北京、台北兩地。（圖／本報系資料照片）

如今，大S和汪小菲正式宣布離婚，「大汪」夫妻10年婚姻告吹，雙方在聲明中提到：「汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。」而彼此將以父母的身分相處，共同撫養一對子女長大。