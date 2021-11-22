樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員Yuri（陳怡叡）以天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」，還轉戰螢光幕前，演出多部作品都有亮眼表現，她也不時會在IG上放送福利，日前陳怡叡曬出一張床照，迷濛性感的模樣讓粉絲看了鼻血直流。

日前陳怡叡在IG曬出一張美照，只見她側躺在床上，一手遮住半張臉，眼神嫵媚地望著鏡頭，身上寬大的襯衫從肩上滑落，露出了內衣的白色細肩帶和性感鎖骨，在燈光下陳怡叡的慵懶氣質更是吸引人，陳怡叡在文中意有所指表示：「一切安排大概就是命吧」。

貼文一出引來超過萬人按讚，不少網友都狂讚，「俏麗可愛」、「好美」、「哇這是要跟我們索命啦～樂天Yuri女神太火辣辣了」、「好漂亮Yuri」、「辣辣的」、「Yuri 好靚」，也有許多粉絲為陳怡叡加油打氣，「加油努力，別想太多」、「叡叡加油」、「一切都是最好的安排」、「妳是最棒的，要相信自己！」

事實上，陳怡叡擁有超高人氣，去年在一場比賽前的活動，光是她的人形立牌就被球迷以16萬元標下，是義賣商品中金額最高的，積極經營社群平台的她，在IG也擁有32萬粉絲，已經是粉絲心目中最美的啦啦隊女神。