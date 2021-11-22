大甲鐵砧山遊客增多，市議員吳敏濟持續爭取景觀改善工程，並建立智慧停車告示系統。（陳淑娥攝）

台中市大甲鐵砧山風景區自去年雕塑公園全齡遊憩設施啟用後，遊客數爆增6倍，隨著遊客增多亂象也層出，市議員吳敏濟反饋各種建言及抱怨，持續爭取景觀改善工程，並建立智慧停車告示系統，預計明年5月完工，期盼鐵砧山旅遊品質脫胎換骨，帶動觀光產業發展。

工程說明22日舉行，台中市都發局都市設計工程科黃彦博表示，吳敏濟議員持續爭取改善鐵砧山風景區，該局向營建署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助400萬元，市府配合100萬元，進行鐵砧山遊客中心廣場週邊環境改善工程，包括引入各項植栽、增加草坡、擴大軸線綠廊、打造迎賓軸線、改變人行廣場鋪面，並改善假日市集活動空間。

觀旅局秘書康文樹指出，去年9月鐵砧山風景區三期改造工程完工後，遊客數成長6倍以上，造成停車空間一位難求，吳敏濟議員數度邀相關單位會勘，建議整理出最大停車空間，並建立智慧停車告示系統。遊客上山前，即可在中山路口主要入口與劍井前次要道路口，從電子停車指示牌得知山上四座停車場所餘車位數，妥善安排旅遊行程，可以先到街上觀光，疏解擁擠的情形。

四座停車場一號停車場位於劍井對面，二號停車場位於遊客中心廣場，供雕塑公園及遊客中心露營區使用，三號停車場位於永信公園旁的綠色隧道內，四號停車場位於軍事公園前方；總共可停放349輛小客車及6輛大客車，經費625萬元。

吳敏濟表示，為了更新鐵砧山風景區，吸引觀光客帶動甲安埔觀光產業發展，台中市升格以來即陸續爭取種植台中市花櫻花、更新劍井步道、雕塑公園全年齡遊憩運動設施及觀景台；眼見遊客暴增，鄉親抱怨出現史無前例的塞車，市府必須有所因應，讓服務品質能夠跟上，於是爭取持續改善景觀工程，整理出最大停車空間，並建立智慧停車預告系統，提升鐵砧山的旅遊體驗，匯集觀光人潮帶動甲安埔觀光產業的發展。