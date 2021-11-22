「聽完雲門舞者說舞，瞌睡蟲全散，我終於看懂現代舞了」，一位跟隨雲門多年的吳小姐開心地說。2021年「國泰藝術節 來雲門跳舞」日前在淡水雲門劇場震撼演出，吸引逾600位大小朋友前往，其中有一部份的人，都是第一次體驗「綠劇場」，有人開心看懂現代舞，更有人現學現賣「宗龍動作」，體驗單純舞動的快樂，大家紛紛都說以後要帶親朋好友來看。

國泰金控表示，去年因疫情嚴重，大型藝術表演全部取消，國人熟悉的國泰雲門戶外公演也改變型態，改成全球線上播出；今年，隨著疫情趨緩，雙方再度攜手，推出兩大節目，一是巡演全台六縣市，走進里民廣場、體育館等民眾日常生活空間，連續第21年舉辦的社區巡演「與雲門共舞」，二是以全新的「來雲門跳舞」，邀觀眾到淡水雲門劇場，聽雲門舞者說舞，並體驗舞台懸吊搭配古典聲光效果，創造的世界級舞台魔幻秀，打開觀眾的想像力。

「來雲門跳舞」一開場，只見冷冰冰的數百根金屬，隨著音樂燈光流瀉，上下律動，彷彿有了生命，一條條鋼索與吊繩展開了屬於他們的舞蹈。隨著古典樂節奏起伏與光影交疊，筆直的線條忽上忽下忽左忽右，一下是大海中洶湧不絕的海浪，一下又像訓練有素的軍隊整齊劃一，緊緊吸住全場目光。

「剛開始看到金屬條飛上飛下，我一直懷疑該不會沒有半個舞者上場跳舞吧？！沒想到愈看愈驚喜，我還以為我到了百老匯看表演」，王小姐表示，前幾年她追著雲門戶外公演跑全省，這是她第一次來雲門劇場，馬上被360秒舞台魔幻秀深深打動，也被表演創意與細緻度所震撼，非常開心在台灣能夠看到這麼有創意和高水準表演。

第一次帶著國小女兒看表演的郭小姐，驚嘆主辦單位的用心設計，她説自己的孩子們尤其喜歡藝術總監鄭宗龍的陣頭式音樂創作《十三聲》，在椅子上不禁跟著熱鬧的樂曲舞動，「謝謝國泰與雲門，給了小朋友對於舞蹈更多元的視野和想像。」

2021年「國泰藝術節 來雲門跳舞」的最大特色，不只是舞台魔幻秀，更多的是雲門舞者「說舞」，透過現代舞的歷史解說和簡單動作示範，短短70分鐘，讓觀眾對現代舞有了大大的領悟。

例如，被譽為「現代舞之母」的伊莎朵拉．鄧肯，主張舞蹈要離開教室，走入大自然，像花草樹木、微風海浪學習的先驅；至於「葛蘭姆技巧」則是強調透過呼吸收縮讓肢體極致延展，用力到肌肉幾近於扭曲的現代舞展現方式之一。此外，東方太極導引的纏絲、武術動作，也被雲門創辦人林懷民編入舞蹈，「水月」就是集合東方太極、西方現代舞等元素之大成的經典名作。

一家四口都來觀賞的陳小姐說，這次表演跟原本的想像不同，雲門舞者解說每支舞作的由來，與舞蹈動作的起源，藝術饗宴結合知識學習，讓他們全家週末假日變得更加豐富有趣。

北藝大的林老師一家四口也到場觀看表演，她表示，身為藝術愛好者，她很認同雲門致力推動藝術與美學生活化，她也十分感謝國泰秉持「大樹成長，文化深耕」企業理念，長期支持藝術，這樣的活動不只帶來對藝術的感動，也有助於親子間的交流。

值得一提的是，國泰除了邀請民眾在劇場內看雲門跳舞，劇場外也安排許多行動餐車，許多民眾看完表演後，鋪一塊野餐墊，全家大小悠閒坐在草地，吹泡泡、吃雞蛋糕，享受快樂野餐，並觀賞一旁「看舞練習」雙人詼諧幽默演出，笑聲不斷，相當熱鬧。