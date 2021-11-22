薪水漲幅永遠跟不上物價上漲。一名網友指出，近日不少民生必需品都漲價，甚至聽鄰居說，一台摩托車都從以前3萬漲到現在10萬元，好奇詢問「有什麼東西25年來沒漲價？」貼文引起鄉民熱烈迴響，其中多數人點名麥香鋁箔包系列飲料，「麥香幾十年來都維持10元，沒漲價過」。

近日泡麵、麥當勞、鼎泰豐、SUBWAY潛艇堡、好巿多衛生紙等紛紛同步漲價，掀起民生物資漲價潮，原PO昨（21）日於PTT八卦板表示，聽隔壁鄰居哥哥、姊姊說，以前一台125摩托車只要3萬元，現在竟然漲到10萬元，令他感嘆通膨速度，永遠趕不上薪水漲幅，「台灣還有什麼東西，是25年來沒調漲嗎？」

疑問曝光後，引發網友討論，紛紛留言「就薪水啊」、「醫療點數大部分都沒調整」、「青箭口香糖」、「剪髮，還越來越便宜」、「夾娃娃機，一次10元」。

不過留言中最多人點名，麥香鋁箔包系列飲料，「麥香」、「10元麥香」、「麥香奶茶」、「麥香紅茶」、「麥香一直都是10元」、「現在只喝得起麥香了，10元銅板價」、「10元沒漲價，還有紅茶、奶茶、綠茶，三種可以選，超佛」。