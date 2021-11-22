臺灣銀行推動數位轉型及規劃全行數位化發展，已將原「電子金融部」轉型為「數位金融部」，並於11月12日由臺灣金控暨臺灣銀行董事長呂桔誠、臺灣金控總經理魏江霖及臺灣銀行總經理許志文共同完成揭牌儀式；對此臺灣銀行指出，為了規劃數位化發展藍圖，除了透過電子金融部轉型為「數位金融部」並整合創新實驗室共享資源，同時更擬定「數位轉型旗艦計畫」的學習方法論及典範案例，以重新定義各單位於數位轉型中的角色定位，並重構跨部處協作模式。

為朝數位轉型願景邁進，臺灣銀行傾力推動各項興革，率先各家公股行庫於108年11月成立創新實驗室（InnoLab），對內整合跨部處創新動能，對外導入創新科技應用於金融商品、服務方式及商業模式；之後為激盪行員多元數位服務能量，台銀也於110年2月籌辦優化分行作業流程創意競賽，並且在110年8月啟動數位轉型種子人員計畫輔導專案，來培育跨業務職能的數位專才，並同步啟動數位轉型旗艦計畫，以使用者為中心打造實用、優質的客戶體驗。 數位金融部成立之後，將為臺灣銀行數位轉型的推動與執行單位，台銀進而指出，數位金融部將以實踐數位化、推動數位轉型為使命，在「業務與管理單位」與「資訊、資安與法遵單位」之間，扮演促進溝通、協調與協作的整合介面。

臺銀指出，數位金融部的關鍵角色與功能，含括持續性地規劃並推動數位轉型的有效執行，統整數位營運與跨部門協作，培育數位文化與跨領域的數位人才，導入相關創新科技及資料科學於業務及商業模式之中，並回饋營運模式的改善機制，透過本次數位金融部的組織再造，期能提升該行因應各種數位衝擊的能力，讓臺灣銀行在數位轉型的道路上創造新一波的成長曲線。