臺銀ESG傳捷報，對此臺銀指出，由台灣企業永續學院舉辦的「2021第14屆TCSA台灣永續獎」，今年臺銀首次參加「永續報告」類評獎即榮獲銅獎的肯定，未來將持續深化ESG永續理念，積極落實環境保護、社會參與、公司治理、員工照護及顧客權益等全方位永續發展面向，並發揮金融影響力，引導客戶重視永續議題，以創造社會、客戶及員工多贏的永續經營價值。

臺銀表示，該行自102年起每年自發性編製前一年度「企業社會責任報告書」，以揭露在企業社會責任各面向的具體成果，為配合國際永續發展趨勢，除自110年起將所編製的報告書更名為「永續報告書」外，並加強有關氣候相關財務揭露（TCFD）、聯合國永續發展目標（SDGs）及利害關係人的重大議題等資訊，且首次通過獨立第三方驗證機構英國標準協會(bsi)審查與獨立保證，充分揭露該行在環境(E)、社會(S)及公司治理(G)的經營績效具體成果。

此外，為讓利害關係人及社會大眾更了解該行在永續發展的理念與作為，臺銀也於官網建置「永續發展專區」，以提供即時、暢通且多元化的溝通管道。

臺銀對於近幾年來發展綠色永續的努力和成果指出，除了於109年設置「企業永續發展委員會」，由董事長擔任主任委員，並秉持ESG相關理念與精神，研擬發展策略之外，在綠色金融方面，台銀重視責任投資，已將ESG納入投資評估流程，以履行盡職治理；在授信業務方面，將授信準則擴大至辦理所有企業授信案件均納入責任銀行原則及赤道原則精神，以鼓勵客戶重視ESG議題甚至進行永續轉型。

此外，臺銀亦於110年8月發行首檔綠色債券，將所募得資金用於綠色投資計畫的放款，並以111年中完成簽署成為赤道原則銀行為目標，期盼能透過金融本業，引領授信戶共同善盡企業社會責任，致力於環境及生態永續發展。

其他臺銀對ESG的投入，還包括了公益捐助活動關懷弱勢與偏鄉、以導盲犬認同卡凝聚社會公益力量照護導盲犬及視障朋友，同時也將企業社會責任面向擴展至人文藝術、學術教育、體育發展等多元層面，透過舉辦繪畫季、攝影季及音樂季等系列活動，為文化藝術愛好者提供創作交流平台，亦每年舉辦經濟金融論文獎徵稿活動，以建構研究分享平台，奠定臺灣經濟金融研究基石，同時在體育方面投入SBL培養籃球人才，並舉辦籃球夏令營及參與偏鄉公益籃球活動，可說以各種實際行動回饋社會。