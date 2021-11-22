冠軍(1806)喜迎集團50周年，董事長林榮德說，好好立足台灣最實在！這2～3年來一直把重心開始向台灣移動，未來將會盡量投資台灣，目標營收占比將達8成！下一個50年將會三箭齊發營運策略應戰，包括最佳表面建材系統提供者、客戶滿意度更高，以及推動零售。

這回疫情讓很多建商吃到苦頭，林榮德說，由於缺櫃等問題，貨卡住進不來，有些建商無法按照既定的時間交屋，衍生很多的麻煩，冠軍未來將做建商的策略伙伴，在本業產品和服務做延伸，可以提供設計及表面建材(如地板、牆面、櫥櫃等等的全面供應)。被問及是否已與建商合作，他則說，大型建商因擁有自己的設計團隊，進入比較不容易，但中小型的建商，因為缺乏設計的團隊，公司「最佳表面建材系統提供者」這套服務受到很大的迴響，未來將會繼續深耕這個市場。

「50年的公司不是老態龍鍾」！林榮德指出，好還要更好，為了跟進數位潮流，冠軍在數位展示方面灑出超過20億元的金額，台北展示中心買下建物就花了10多億，裝修又花了5~6億元，高雄展示中心從買到自建到裝修也花了4~5億元。他說，消費者可以透過展示中心的數位模式，看看選擇的磁磚貼起來的感覺，不怕買了後覺得不如自己的心意，這也可以讓消費者更滿意公司的服務和品質。

至於在大陸營運策略方面，林榮德表示，去年集團在大陸市場已與海鷗住工策略合作，大陸市場就交給他們，海鷗住工心態上也較為保守，鎖定合作的下游對象，也不是太大的建商，如恒大太盲目的擴充，會有很大的風險，現在都照既有步伐進行。至於大陸打房，他則指出，目前大陸外貿不太好，內需市場不會一直弱下去，整頓一下應該就過去了。

大陸限電是否有受到影響，財務長廖蕙儀則說，營運並沒有受到太大的影響，因為原物料狂飆的因素，考量山東的庫存量夠，進入冬季，大陸北方的施工也會變緩，因此提早歲修，至於會歲修到何時，她則指出，將等到明年開春再考量。

冠軍建材喜迎集團50周年，以「飛躍50 邁向高峰」為主題，董事長林榮德、副董事長林祐宇與全台建商、設計師、以及各界政商名流等貴賓一同歡慶，共同見證。冠軍指出，磁磚具有建築耐久度與設計感的永久建材，被公認為最佳的表面建材之一，冠軍磁磚「琳瑯灰」一上市就獲得消費者的喜愛，日前也榮獲2021MIT台灣金選獎殊榮肯定。