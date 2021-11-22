國民黨新北市議員葉元之今天在臉書上爆料，民進黨立委張宏陸所舉辦的公投宣講活動，參加就送酒精、口罩，還備餐點。葉元之諷刺，「參加者有吃又有拿。」
張宏陸將於11月25日晚間在板橋農村公園舉行公投宣講活動，行政院長蘇貞昌也會出席演講，現場將送酒精口罩，還備妥餐點給參加者。
葉元之開酸，好康逗相報，民進黨立委11月25日辦公投說明會，參加者有吃又有拿，還可以在現場感受蘇貞昌怎麼唬爛，並見證傳說中的撞球杆，笑他乏善可陳的政績，「歡迎大家踴躍參加，然後1218投四個都同意喔！」
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張宏陸將於11月25日晚間在板橋農村公園舉行公投宣講活動，行政院長蘇貞昌也會出席演講，現場將送酒精口罩，還備妥餐點給參加者。
葉元之開酸，好康逗相報，民進黨立委11月25日辦公投說明會，參加者有吃又有拿，還可以在現場感受蘇貞昌怎麼唬爛，並見證傳說中的撞球杆，笑他乏善可陳的政績，「歡迎大家踴躍參加，然後1218投四個都同意喔！」
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