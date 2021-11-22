台中銀(2812)今日召開線上法說，受惠疫情趨緩使業務推展動能回升、存放款結構調整效益顯現，2021年第三季及前三季獲利均穩健成長，帶動淨利差（NIM）及總存放利差穩健回升。展望後市，預期台外幣存放利差將維持既有狀況，全年存放款成長可順利達成目標。

台中銀第三季合併淨收益33.88億元，季增2.63％、年增10.41％，稅後淨利12.9億元，季增達12.6％、年增達17.73％，每股盈餘（EPS）0.3元。其中，利息淨收益23.48億元，季增1.4％、年增15.98％，手續費淨收益8.59億元，季增10.5％、年增10.51％。

累計台中銀前三季合併淨收益99.77億元、年增達17.18％，稅後淨利35.66億元、年增達21.44％，雙創同期新高，每股盈餘0.82元。其中，台中銀本體稅後淨利31.67億元、年增18.13％，子公司合計稅後淨利4億元、年增達56.25％。

台中銀前三季利息淨收益69.11億元、年增12.37％，主因利息增加及費用下降。手續費淨收益24.86億元、年增16.49％，以信託業務成長較強。其他淨收益5.79億元、年增達1.52倍，主因去年同期認列PEM GROUP保單資產評價減損，及今年子公司獲利提升。

台中銀截至第三季存款餘額6479億元，季減0.28％、年增4.69％，放款餘額4714億元，季減0.15％、年增3.35％，存放比自72.71％回升至72.81％。其中，台幣活存比1年來自44.68％增至48.51％，定存比自44.8％降至40.67％，成功降低利息成本並優化結構。

由於存款及放款結構調整有成，台中銀截至第三季總存放利差穩步回升至1.73％、淨利差（NIM）亦持續回升至1.24％。資產報酬率（ROA）為0.65％、股東權益報酬率（ROE）為8.09％，優於去年同期的0.57％、7.47％。

台中銀第三季逾放比自0.26％降至0.24％、逾放覆蓋率自516.18％回升至560.64％。副總經理兼代理發言人劉國俊指出，目前85.34％為有擔保放款，其中不動產擔保達77.49％，逾放11.36億元結構亦相當，預期大部分可透過拍賣擔保品或信保基金賠償而回收。

由於央行為遏制房地產漲勢，去年底以來已三度調整選擇性信用管制措施，台中銀表示，第三季購置住宅及修繕貸款616億元，雖季增2.5％、年增9.61％，但僅占總放款13.07％，且客群以自助的剛性需求為主，預期受央行選擇性信用管制措施影響不大。

展望後市，由於央行目前暫無升息預期，美國聯準會則啟動縮減購債至明年6～7月，但因對通膨展望仍有爭議，對升息預期亦保守看待，台中銀預期台、外幣存款利差均維持既有狀況。而目前存款及放款業務均按核定進度進展，預期可按進度順利達成年度成長目標。