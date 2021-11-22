渡過前3季谷底，正崴(2392)明年營運可望回穩重返成長，正崴看好公司遊戲機及電競相關產品可望搭上元宇宙相關新興應用，且USB 4.0高速傳輸線將於明年開始出貨，加上綠能等相關產業佈局逐漸進入收割，正崴表示，明年營運會比今年好。

正崴今天下午舉行法說會，正崴主要業務包括連接器、電競/遊戲機搖桿等配件產品、二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝等系統產品，以及通路等，近幾年電競及遊戲產業蓬勃發展，愈來愈重視影音視覺效果及臨場感，包括耳機、AR/VR等產品應用日增，正崴除原有的遊戲機相關產品，亦配合遊戲軟體客戶開發AR/VR產品，相關產品出貨有望隨著市場新應用增加攀升。

就三大業務來看，系統產品佔正崴前10月合併營收47%，3C零組件約佔37%，通路約佔16%。

正崴今年前3季營運受到缺料及原材料價格飆漲影響甚鉅，前3季稅後盈餘為7.21億元，年減51.42%，每股盈餘為1.49元，累計前10月合併營收為673.28億元，年減5.56%。

從目前訂單來看，正崴預估，第4季營收可望與第3季差不多，但獲利有機會好一點。

展望明年，正崴表示，明年成長動能包括：零組件產品如各類耳機及手機之連接器、高速傳輸線(USB 4傳輸線)、電動車用之各項模組及零組件產品、NB及智慧音箱用電源供應器，以及系統產品的電競與遊戲機之搖捍、耳機及元宇宙相關產品、智慧筆、頭罩式耳機、真藍芽耳機及個人穿戴裝置等產品，以及二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝、儲能裝置與充電站等，通路部分亦會拓展企業及學校教育專案業務，加強會員服務並提高行銷比重，此外，公司獲Apple授權於網路平台銷售，搭配兩小時快送更貼近會員需求，且明年Apple加速新品推出，在其市佔率提升之下對通路商整體營運有正向幫助，整體來看，明年營運會比今年好。