洪姓相命師2016年起多次假借治病、改運等說法，藉機性侵4名少女，期間除了拿毛筆點畫少女身體，還要求對方進入他改裝的算命車內，多次在各大停車場發生性關係，其中一名被害少女甚至從高二開始就被洪男性侵，遭性侵次數多達486次；新北地檢署今偵結，依強制性交等罪嫌起訴，並請法官從重量刑。（新北市婦幼警察隊提供）

居住在桃園市的洪姓相命師2016年起多次假借治病、改運等說法，藉機性侵4名少女，期間除了拿毛筆點畫少女身體，還要求對方進入他改裝的算命車內，多次在各大停車場發生性關係，其中一名被害少女甚至從高二開始就被洪男性侵，遭性侵次數多達486次，警方今年7月蒐證完畢後將洪男逮補，新北地檢署今偵結，依強制性交等罪嫌起訴，並請法官從重量刑。

據了解，洪男平時以算命為業，多在雙北風景區或宮廟附近擺攤，幫人看手相或算命，而洪男平時也與一位余姓女子同居，平時都由余女幫忙打點生活瑣事；洪男長期假借宗教名義性侵無辜少女，其中一名被性侵的少女今年突然意識到被洪男騙財騙色，報警提告全案才被揭穿。

起訴書指，洪男2016年至去年間曾對4名少女性侵，其中一位少女A從高二就認識洪男，洪男聲稱，A女必須接受宗教治療，否則將會因子宮頸癌、乳癌離世，父母也會離婚，A女對此深信不疑，而洪男便假借治病，多次邀約A女進到他的算命車內，用手撫摸其胸部，並與她發生性關係，短短4年內性侵多達486次。

A女偵訊時透露，洪男每次在車內發生完性行為後，都會拿裝有水管的寶特瓶要她沖洗下體，沖洗使用後的水會從汽車改造的設備流出車外。A女男友事後也稱，A女去年10月曾向他坦白，每天都會被洪男性侵，若不與洪男性交，爸媽都會死，而提到此事時，A女情緒接近崩潰。

另外，其餘3名女子，洪男也以治病做法等藉口，藉機用毛筆觸摸少女身體，並與其發生性關係，甚至用手沾墨水指侵少女，被害少女甚至曾用Line互相討論洪男行為，表示「他跟我說 如果用毛筆效果不好，用手才能碰到子宮裡面，碰到肌瘤」、「我有跟他說過我不想，他跟我說如果用毛筆效果不好，他會生氣」、「對一開始是在檢查，但後面動作就變成前男友幫我的那樣子」。

雖然被害女子指證歷歷，警方也調閱出洪男曾多次將車停在轄內停車場，以及洪男車內棉被上的精液、被害人赤裸照片，但洪男偵訊過程中仍矢口否認犯行，僅坦言有拿毛筆在少女身上點硃砂。

檢方認為，洪男雖然沒有以強暴、脅迫等手段性侵被害人，但假借鬼神之說幫忙改運、治病的說法，已讓被害人心生畏懼，並對被害人形成心理強制狀態，被迫與其發生性關係，另外洪男性侵未成年少女，已違反兒童及少年福利與權益保障法，因此得依加重強制性交罪嫌起訴。

檢方認為，洪男利用年輕女性因身體、家中及感情狀態不佳，情緒低落之際， 長期侵害對方性自主權，又矢口否認犯行，毫無悔意，惡性重大，因此建請法官從重量刑。