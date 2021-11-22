今縣府特地舉辦年菜捐贈暨菜色票選，獲最高票數的4道佳餚將成為明年度愛心菜色。（呂妍庭攝）

今縣府特地舉辦年菜捐贈暨菜色票選，獲最高票數的4道佳餚將成為明年度愛心菜色。（呂妍庭攝）

嘉義縣「年菜送暖，溫馨我嘉」活動，明年邁向第10年，在7個單位暖心贊助下，預計明年農曆過年前將送出1500分年菜和800元紅包，另嘉邑行善團加碼贈每戶一分600元年節紅包，讓2022年年菜送暖經費達371萬元，今縣府特地舉辦年菜捐贈暨菜色票選，獲最高票數的4道佳餚將成為明年度愛心菜色。

「年菜送暖，溫馨我嘉」活動，自2013年開辦至今，明年2022年邁入第10年，這次年菜經費共獲7單位捐贈，分別為九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會共同捐贈每分1000元共1500分年菜，以及每戶800元年節紅包跟活動相關費用，嘉邑行善團則另捐贈每戶一分600元年節紅包。

嘉義縣長翁章梁說，10年前縣府取消尾牙，把尾牙經費投入年菜送暖，當時九華山地藏庵一同投入，現響應團體、單位陸續增加，且一年比一年多，更從過往僅送餐，增加到發放紅包。

翁章梁說，年前送餐將由縣府同仁擔任一日志工，送至所需要的家庭手中，期待透過熱騰騰的佳餚，讓每個辛苦家庭在過年時能感受社會溫暖！強調10周年是個重要里程碑，感謝各單位一路鼎力支持，在這9年期間，各界捐贈金額總計達到1772萬2500元，共11萬500戶弱勢家庭受益，並有4082名縣府同仁擔任發送志工，期待未來會有更多單位共同響應，讓關懷弱勢的善心能延續下去。