國民黨立法院黨團今天召開記者會批評僑委會行政不中立，民進黨發言人周江杰表示，國民黨為了轉移自家縣市長與黨中央立場分歧的焦點，扭曲行政中立規定，呼籲國民黨認真向民眾和黨籍縣市長說明公投立場，不要只會扭曲法令或派人來綠營的公投說會鬧場。

周江杰表示，公投本來就是民眾針對政府重大政策、法律等行使直接民權的方式，政府有義務讓民眾可以獲得完整資訊，行政機關作為公投提案的相關關係人，本來就要向社會說明，這是民主國家的常態，國民黨鬧事還不許別人辯護，真的是很奇怪。

他說，在世界台商總會號召下，僑委會與各洲台商總會、僑界領袖以視訊會議方式，討論台美經貿關係及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的衝擊，與會者紛紛以個人立場擔憂「反美豬公投」，恐會造成台灣加入CPTPP與台美經貿之間的障礙。「只是跟國民黨意見不同，就要被拿出來抹黑、打擊嗎？」

周江杰批評，若照國民黨誣控的標準，前總統馬英九2013年出席世界台商總會會議，說明簽署兩岸服務貿易協議，「難道也是濫用行政資源？」請國民黨不要自己黨內意見分歧，就要亂扯不相干的規定。