中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳。（林至柔攝）

陸委會委託遠景基金會於今舉辦「中國發展問題與臺海安全前景」學術研討會，探討大陸目前面臨的發展問題。中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳指出，大陸疫情過後經濟外貿表現亮眼，但仍存在隱憂。

吳佳勳表示，在出口動能方面，因疫情過後，歐美國家供應鏈還在持續恢復中，帶動大陸出口暢旺，不過，待海外國家恢復後，大陸製造業榮景能維持多久是一大問題。而大陸的內需消費、製造業投資動能仍疲弱，存在結構通膨問題。

針對大陸喊出「共同富裕」、「三次分配」，吳佳勳分析，或許是大陸經濟成長趨緩，只能重新考慮分配問題，「當蛋糕無法做大時，只能去跟民眾討論怎麼分配」，避免「中等收入陷阱」。

台灣經濟研究院院長張健一則指出，經濟學人智庫（EIU）發表的「2022年風險展望」報告列出全球十大風險，其中4個跟大陸有關，顯示大陸未來是不安定的。

張健一說，大陸提出「經濟雙循環」，雖有出現部分轉機，但去年到現在看不到明顯成效。對於中美科技戰未來走向，他說，未來會持續進行，而科技戰需要以製造業為基礎，所以對製造業的支持力度會增加，但對於阿里巴巴、騰訊等大企業，則會認為其創業初期受到政府支持，現時應提供資金援助，集中火力對抗中美高科技競爭。