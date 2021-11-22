大S汪小菲證實離婚！首發聲「感恩對方付出」 協商分9億家產10年婚告吹

女星大S(徐熙媛)與汪小菲終結5個多月婚變傳聞，今天(11/22)雙方共同發布正式聲明，宣告和平離婚，結束10年夫妻情，但強調作為一雙兒女的父母，仍會盡心盡力撫養孩子長大，此事掀起兩岸網友熱議，事發後，大S也對媒體鬆口，談論想對汪小菲說的話，也曝光對子女未來去向的安排。

因為疫情關係，大S帶著兩個孩子住在台灣，汪小菲則為了顧及家庭與事業，這2年來在兩岸來回，接受過多次隔離，如今10年婚姻畫下句點，離婚正式聲明中透露雙方是和平解除婚姻關係，近日已辦理相關手續，彼此感謝對方這10年的付出，而做不成夫妻，未來仍會以朋友、父母的身分，給予孩子愛與陪伴，共同撫養孩子長大，盼外界能給予雙方更多私人空間。

據《聯合報》報導，在對媒體發表離婚聲明後，大S接受了訪問，沒有多提及自己的心情，但大方談及曾經的摯愛：「我希望小菲永遠過的比我好」，至於未來動向，外界最關心的，是他們的一雙子女的生活，之後將如何安排。

對於孩子的安頓問題，大S明確表示，跟汪小菲是共同撫養，也強調他很愛小孩，「目前孩子先跟我住，但將來會依孩子的意願，住哪都有可能」，言下之意是一雙子女不見得一直會留在台北，而儘管已離婚，但大S仍稱前夫為「小菲」。

至於大S擔任妹妹小S全新個人外景節目《熙娣想聊》的製作人，是否復出為妹妹助陣？大S則回了3個哭笑不得的表情符號，沒給出確切答案，姊妹倆這些年歷經多次輿論風波，一直沒有改變直率、坦然風格，始終姊妺情深，有一套自己的處理方式。