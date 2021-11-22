因核四重啟方代表黃士修日前於辯論時對台電核能發電處長許永輝說出「身家安頓好了吧？」引發綠營質疑恐嚇並要求國民黨道歉。國民黨前主席洪秀柱痛批，民進黨為抹黑核四公投，全黨上下謊話說盡、追殺公投領銜人黃士修，這種不分皂白、顛倒是非的行徑，完全應證「人不要臉、天下無敵」這句話。

洪秀柱指出，核四廠在2014年就執行過安檢及試運，當時的處長許永輝也在程序書上簽名，並做出結論為「核四廠安檢順利完成」的簡報；2019年，同樣是許永輝處長在台電服務的時候，撰寫〈核四重啟計畫〉，曾經為核四「三年內完成一號機燃料裝填」、「四年完成啟動測試」背書的許處長，現在卻在辯論會上說重啟核四是「背著核安的風險」。

她說，核四的系統功能試驗，從安全系統、消防系統到整個反應爐，全部都一一檢測過，相關文件也已被公開在網路上。許永輝處長當時就是執行試驗的負責人，現在卻跳出來質疑核安！這種昨是今非、打臉自己的行徑，難道也要推給「時空環境不同」嗎？一位本該秉持良心的專業人士，如今竟不辨是非，甘願淪為政黨打手，實在令人至感遺憾。

洪秀柱表示，綠營側翼為抹黑黃士修、攻擊核四，甚至聲稱該規劃書是「假冒」的，台電也在民進黨政府的壓力下，配合側翼睜眼說瞎話，殊不知經濟部早在103年8月就已經公布核四完成安檢，「驗證符合安全設計規範要求」，現在經濟部的網站上也查得到「經濟部公布核四安檢成果摘要報告 歡迎上網查閱」的新聞公告，惟當時公布的「龍門(第四)核能發電廠1號機試運轉測試再驗證安檢成果摘要報告」現已被下架。

她認為，法律是守護社會正義的最後防線，一個昨是今非的處長，本來就該接受公開的檢驗！如果連提告都算「恐嚇」，那麼自民進黨執政至今，無數民眾因批評時政被以社維法送辦，這算不算動輒恐嚇人民的「極權政府」？

洪秀柱痛批，拆穿滿口謊言的民進黨，是每一位知識分子的責任，尤其核能及能源議題，更是高度專業的領域，越是具有相關知識的人，越不該被政治意識形態綁架、言偽而辯。

她強調，民進黨內不乏理工人才、法律人才，若繼續散播核四的不實謠言、配合蔡英文及民進黨政府攻訐公投領銜人，不僅令人不齒，更讓台灣成為全世界民主政治的反面教材。