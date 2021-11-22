45歲何姓男子22日上午8時許被發現倒臥於新北市新店區花園一路別墅住處前院樓梯，後頸處身中2槍，嫌犯犯案後立即開車逃離現場。（葉書宏翻攝）

嫌犯逃逸身影。（葉書宏翻攝）

45歲何姓男子22日上午8時許被發現倒臥於新北市新店區花園一路別墅住處前院樓梯，後頸處身中2槍，嫌犯犯案後立即開車逃離現場，警方獲報到場勘查，現場共查獲4顆彈殼，由於何男曾有製毒前科，警方不排除與「毒品利益」有關，正擴大偵辦。

據悉，何男今（22日）上午送小孩上學於8時許返回新店住處，一名頭戴帽子口罩、身穿帽T的男子突然衝下車輛，朝他的身後至少連開4槍，嫌犯犯案過程不到10秒鐘，立即駕駛TOYOTA ALTIS汽車往山下逃逸。

周圍鄰居聽聞槍響，出門查看時何男已倒臥血泊中，連忙通知何男妻子，警、消獲報抵達時，何男已無生命跡象，1小時後宣告不治。

警方調閱監視器發現，嫌犯駕駛TOYOTA ALTIS汽車前往何男住處外埋伏，將車輛停放在何男住處旁約30公尺處，至少埋伏約2小時，還先等待何男載小孩上學後才行凶。

警方研判，嫌犯早有預謀，雖僅有1人出現於監視器，但不排除還有其他同夥，除了沿途調閱監視器追緝嫌犯外，警方也將掌握嫌犯行凶前的行蹤，不放棄任何線索。