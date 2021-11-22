鹹酥雞點餐，通常都是點一份一份，一名鹽酥雞老闆分享，遇到客人電話點餐「四季豆100」，雖然覺得奇怪，但心想一份40元，那就做2.5份給客人。豈料客人來取餐時，卻說是點「1把」，老闆當下雖整個火都起來，仍吞了下來，只收一份的錢。眾多網友看完也搖頭，「這種便宜也貪會有報應的」、「那個客人其實什麼都不缺。就缺德而已」。

一名鹹酥雞老闆在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文抱怨，表示客人來電訂餐，先是點80元鹹酥雞，但店內一份是50元，沒有大小份之分，心想能幫客人做就盡量，於是答應。接著客人又一份xxx、一份xxx點完，最後要求「四季豆100」。

此時老闆心想，四季豆也是一份一份賣，一份40元，客人要買100那就是兩份半，於是也答應，最後總共金額是345元。豈料客人來取餐時卻說他算的金額是285元，當場對單，客人竟說「我是說四季豆一把，不是一百」。

老闆表示當下「心裡整個火都冒起來」，前面都點一份一份，輪到四季豆卻變成一把？老闆最後以和為貴，仍算對方一份的錢，但仍覺得很悶，不是在意那小錢，而是覺得「做人怎可以這樣厚顏無恥！」。

眾多網友也紛紛回應：「無恥的人到哪裡都無恥，是說也需要勇氣，辛苦了老闆」、「真的不需要客製化，會養成客人的習慣，又沒有收服務費，請乖乖填單，不要造成店家的困擾」、「四季豆那包拿起來，倒一半給他，另一半寧願請好咖客人也不願意送他吃」、「還是不要為客人破例最好，不然容易養出一堆智障奧客」、「老闆你下次回他，沒錯啊四季豆一把，一把一百！一份才是40」。

更有一名鹹酥雞同業跳出來說，也曾遇到客人說要10個雞排，炸完之後收錢，客人卻回答：「我是點4個雞排」，讓他當下整個超火！原PO也回應：「同行的就能體會我所說的悶了」。