高鐵南延屏東六塊厝正進行綜合規畫，行政院長蘇貞昌於立院備詢時也承諾，保留延伸潮州案，潮州2席議員包括洪明江與林郁虹22日於議會質詢時皆表示，希望高鐵延伸潮州能一次到位，屏東縣長潘孟安坦言「笨的都知道要做到哪裡」，強調會繼續努力爭取。

潘孟安多次表示，自己2005年以立委身分進入立法院，不分任何政黨執政，在每次總質詢時，一定反覆提出爭取高鐵南延，力爭屏東區域平衡與需求；如今身分是屏東縣長，爭取決心從沒動搖過，更曾在議會殿堂宣誓，願以政治生命做承諾，若高鐵沒來、他會辭職謝罪。

洪明江則說，「潘立委」時承諾打造潮州成為三鐵共構車站，如今成了「潘縣長」，卻只讓高鐵止於六塊厝，對於整個屏東發展效益不大，就如同蓋房子不能只蓋一半、剩下的慢慢蓋，應該一次到位，將高鐵延伸潮州案通案並行。

潘孟安坦言，交通運輸是帶動城市發展的重要樞紐，不僅能縮短城鄉差距，更能帶來人流、金流，高鐵南延不僅是屏東交通發展最重要一塊拼圖，且西部縣市中，屏東是唯一沒有高鐵經過的縣市，基於「交通平權」南北區域均衡發展，南延屏東勢在必行。

屏縣府態度一直是要將高鐵延伸至潮州或枋寮，但他也清楚，一定要過高屏溪、才有可能到達東港溪，所以向中央爭取的態度就是先有屏東一案，再繼續向南延伸；畢竟國家重要公共建設就是要把全島交通斷鏈縫合，高鐵南延屏東具有這個重大意義，否則偏鄉永遠無法翻身，潘孟安承諾，這部分將繼續努力。