為推動企業支持運動產業擴大免稅額等議題，立法院副院長兼中華職棒會長蔡其昌，今日與舉重國手郭婞淳、富邦悍將顧問陳金鋒等體育界代表，拜會立法院朝野黨團，呼籲立委支持運動產業發展條例增訂第26條之2條文。

草案規範，為促進職業或業餘運動業和賽事發展，可以設置專戶，辦理營利事業捐贈，營利事業透過該專戶對中央認可的職業或業餘運動業進行捐助，申報所得稅時，捐助金額在1000萬元以內者，可按金額的150％，申請當年度營利事業所得額的減除。

蔡其昌表示，運動產業發展條例增訂第26條之2條文草案在上個會期接近修法完成，但碰上疫情，加上各黨團有不同看法，例如對於抵稅額度，行政部門希望是150％，但朝野立委有人主張200%或250%等，因此暫時擱置。

他也建議，先求有、再求好，立法院先通過行政部門和部分立委支持的150％版本，未來有機會再往上調升，希望本會期可以完成修法，鼓勵企業支持體育產業。