台積電(2330)與聯發科(2454)今（22）日共同宣布推出全球首顆7奈米8K解析度數位電視系統單晶片。聯發科的全球首顆8K數位電視旗艦系統單晶片MediaTek Pentonic 2000，採用台積公司N7先進製程技術生產。

聯發科此款最新晶片，提供超高效能表現與卓越功耗效率，並具備多項強大功能，包括高速人工智慧引擎、動態畫質補償及消除（Motion Estimation and Motion Compensation，MEMC）、多功能視訊編碼（Versatile Video Coding，VVC）解碼、以及子母畫面技術，預計內含該晶片的下一世代旗艦8K電視將於2022年在全球市場推出。

聯發科技推出的Pentonic 2000為H.266多功能視訊編碼支援的首顆商用8K電視晶片，同時也是整合MEMC引擎來支援8K120Hz顯示的首顆全方位晶片，可提供現今影音串流時代的關鍵功能。

台積公司業務開發資深副總經理張曉強表示，藉由採用台積公司N7製程技術，聯發科技將相同於超級電腦應用能力的技術帶入客廳，在數位電視領域中提供領先的產品。

相較於台積公司應用於消費性電子產品的16奈米技術，N7技術速度提升30%，功耗降低55%，邏輯密度增加超過3倍。台積公司N7製程能讓消費性電子裝置裡強大的邊緣人工智慧處理多項任務，例如智慧升級高解析度或4K解析度的相容提升至8K，及快速理解使用者語音指令。除了運算效能升級，台積公司N7製程的節能特性進一步為消費性電子產品設計提供散熱優勢。做為首家將7奈米技術導入商用量產的半導體廠商，台積公司在良率與品質提升上擁有最長久的優良紀錄，也具有最大規模的設計生態系統支援。台積公司因其7奈米製程技術的領先地位，獲2021年IEEE企業創新獎肯定。