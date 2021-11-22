上週甫端出全新5G SoC天璣9000，聯發科(2454)腳步不停歇，今(22)日最新宣布，搶啖新一代8K旗艦智慧電視市場，祭出全新Pentonic系列Pentonic 2000智慧電視晶片，採用台積電7奈米製程，終端產品預計將於2022年在全球亮相。

聯發科將以Pentonic 2000宣告智慧電視平台Pentonic系列的誕生，全力搶攻新一代8K旗艦智慧電視市場。聯發科Pentonic智慧電視平台以聯發科技顯示、音訊、人工智慧、廣電標準和高速連網等創新技術打造，終端產品預計將於2022年在全球亮相。

儘管第三季起全球電視需求因疫情趨緩，整體電視市場明顯放緩，但業界對於高階、商用等面板市場依舊相當看好，且在疫情後商用活動、企業等恢復運作，高階或是商用市場成長性可期，聯發科選在此時祭出Pentonic 2000，搶攻高階8K旗艦智慧電視市場，就時間點看來確實抓準商機。

聯發科副總經理暨智能家庭事業群總經理張豫臺表示，聯發科在過去二十年積累了豐富的多媒體技術，已成為智慧電視晶片領域的領導廠商。Pentonic品牌延續了聯發科技在智慧電視領域的創新優勢，Pentonic 2000智慧電視晶片具備消費者期待的所有旗艦功能，包括最新的顯示和音訊技術、高顯示更新率、強大的AI功能、子母畫面等，將進一步推動智慧電視市場創新。

Pentonic 2000是全世界首款採用台積電(2330)7奈米製程的智慧電視晶片，提供出色的性能與功耗表現。Pentonic 2000支援8K 120Hz高畫質顯示，也可支援顯示更新率高達144Hz的PC遊戲和次世代遊戲主機如PS5、Xbox Series X等，更率先整合8K 120Hz MEMC（動態補償）引擎，是一顆全方位晶片。Pentonic 2000內建的高性能聯發科技APU(AI處理器)支援聯發科技新的8K AI-SR超高解析度技術，可智慧提升低解析度影像到顯示器的原生解析度，同時還能在播放時即時增強影像畫質。

藉由聯發科Intelligent View技術，Pentonic 2000支援在同一個大尺寸8K螢幕上以子母畫面或分割畫面同時顯示多個訊號源的功能。使用者可以打開多個應用程式，同時串流播放不同的影片。不僅如此，聯發科Intelligent View還支援多畫面無縫顯示，每個畫面都以最優畫質呈現，連調整畫面尺寸或佈局的時候都不例外。

Pentonic 2000整合電視業界最快的CPU和GPU，擁有超大頻寬記憶體匯流排和UFS 3.1快閃記憶體。電視廠商還可借助聯發科技Wi-Fi 6E或5G數據機，為8K超高畫質影像串流播放提供高速無線網路連接，也可支援同時播放多個串流媒體影像。

Pentonic 2000支援AVS3影音解碼，同時也是第一款支援VVC H.266影音解碼格式的8K電視晶片，可提高壓縮效率，是現今影音串流時代不可或缺的關鍵功能。Pentonic 2000支援最新的杜比成像及音效技術，以杜比視界及杜比全景聲提供劇院級的視聽饗宴。這款智慧電視晶片支援AV1影音格式的影片，以及全球電視廣播標準，包括最新的ATSC 3.0。

聯發科至目前累計超過20億台電視產品在全球各地上市。