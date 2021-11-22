王惠美說，大城國小致力於防災教育，曾獲得教育部防災校園大會師進階學校優等的殊榮，將防災遊學課程融入校園，沉浸式的教學模式，讓防災意識走入生活之中。(吳建輝攝)

大城國小位在彰化西南角，因應極端氣候與氣候變遷問題，致力發展防災教育，配合教育部防災遊學課程規劃防災闖關體驗周，讓學生了解災害預防，並培養對自然環境的永續觀念。(吳建輝攝)

彰化縣大城鄉大城國小喜迎107歲生日，22日彰化縣長王惠美特別到訪，除祝賀大城國小生日快樂外，也與學生一同參與防災闖關，王惠美說，大城國小致力於防災教育，曾獲得教育部防災校園大會師進階學校優等的殊榮，將防災遊學課程融入校園，沉浸式的教學模式，讓防災意識走入生活之中。

王惠美表示，大城國小位在彰化西南角，因應極端氣候與氣候變遷問題，致力發展防災教育，配合教育部防災遊學課程規劃防災闖關體驗周，讓學生了解災害預防，並培養對自然環境的永續觀念，還結合在地食農特色與濁水溪地理人文特色，讓學生更親近自然，成為地球村的公民。

王惠美說，近幾年縣府也不斷建設大城國小軟硬體設施，像是北棟教學大樓、洗手台、球場及跳遠場整修工程，還有校園圍牆油漆美化、地墊、遊具修繕等等，總補助經費約375萬元，讓孩子在學校能有更好的環境。

大城國小校長王舜儀表示，防災教育周運用奘官方式，讓學生透過遊戲認識防災與人文，今年算是第３年向教育部爭取補助，明年也會繼續深耕，讓防災教育向下扎根，並延伸至家庭甚至社區，落實防災生活化、在地化。

王舜儀說，防災比較偏向於弱勢的環境，就向大城化劣勢為優勢，透過手作藝術、食農教育與在地達人做結合，讓孩子了解在地環境、文化，培養自己的能力，創造各種可能，這也是學校的願景，「大城長才可以成就未來」，也希望孩子從防災教育作為起點，逆境中找到屬於自己的未來。