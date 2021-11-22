新北哈客樂園景觀園區昨正式啟用，未來哈客樂園也將成立藍染教室，連結三峽在地特色產業及客家文化的背景，採用天然染料，符合現代人反璞歸真的訴求，而染出來的作品也可以廣泛運用在生活中，將文化融入常民生活。

新北市客家局慶祝新北哈客樂園景觀園區啟用，昨以「慶豐收」為主題，辦理作客三鶯趣系列活動，讓民眾在園區的梯田及水岸湖景旁，參與農事體驗、醃漬藝術、藍染手作及品嘗客家料理，從中體驗樸實的農村生活及客家文化。

客家局說，哈客樂園景觀園區的規畫參考「還我特色公園行動聯盟」的理念，讓在地居民及專家學者共同參與場域設計，期待能融入地方文史及環境教育，喚醒社會大眾對於公共空間的多元想像。

為建立人與自然和諧共生的森林系遊樂場，園區在落羽松、櫻花及水岸湖景的基礎上，設有梯田、草坪遊戲區、菁礐池藍染體驗區、農事體驗區等場域，結合客家文化、三峽在地及環境教育等元素，成為以大自然教室為發展方向的多功能生態公園。