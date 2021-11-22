寒冷乾燥的冬季，是肌膚一大剋星，不少民眾一到冬季，肌膚就開始乾燥發癢，接連產生膚況問題，臺北網紅節請到百萬KOL宛宛兒與網紅慧慧直播熱賣秋冬必備保養，其中，熱銷保養品「珍朵絲特龍血求麗精華」，取用源自秘魯的植萃力量，滴滴修護，重建好膚況，受網紅喜愛，更是藝人胡宇威的愛用推薦款。

珍朵絲特苦杏仁酸溫和煥顏露與龍血求麗精華，是冬季保養聖品。(圖/臺北網紅節提供)

「珍朵絲特」是美容保養品牌「佐登妮絲」憑藉數十年的專業護膚經驗，針對年輕肌膚打造的自然植萃品牌，明星商品「龍血求麗精華」採用ECOCERT認證、自然植栽且公平交易的祕魯龍血樹酯萃取素，能自肌底漸進持續地舒緩、修護。且龍血樹酯中具有口服化妝品美稱的「花青素」，豐富的維他命C、E能讓肌膚更柔嫩細緻。

珍朵絲特龍血求麗精華是藝人胡宇威的愛用產品。(圖/臺北網紅節提供)

苦杏仁酸溫和煥顏露具多功能果酸，能去角質、減少細紋，溫和幫助表層角質代謝，深入毛孔內部髒汙。原價2140元的「苦杏仁酸溫和煥顏露+龍血求麗精華」套組，配合臺北網紅節優惠價只要1190元。

佐登妮絲薰衣草精油具有紓壓助眠的功效。(圖/臺北網紅節提供)

日常保養之後，也可以搭配佐登妮絲「薰衣草精油」在房內擴香芬芳，舒緩緊張焦慮，紓壓且助眠，原價1680元的精油，優惠價1499元，再加贈價值1800元的「漫步輕盈足SPA課程」，在50分鐘的療程中深層舒展腿部肌肉線條，協助循環代謝，達到身心靈的滿足，本課程體驗券可於佐登妮絲全台直營門市使用。(賴韻如/台北報導)