陳姓現役軍人在便利商店認識1名13歲國中少女，2人相談甚歡，少女因此自願和陳男到旅館休息，進而發生性關係。少女家人得知此事提告，陳男承認犯罪，同意賠償42萬元和解，台北地院遂依對於未滿14歲女子性交罪，判陳男1年8月徒刑，緩刑2年。
判決指出，23歲的陳男2020年1月20日在台北市某便利商店，與店內另名少女相互攀談，少女表明周末不想獨自在家，自願陪陳男到醫院探病。陳男後來詢問少女是否要到旅館休息，少女同意，2人才因此發生性行為。
少女家人經社工告知少女在外過夜，陳男犯行因此曝光，挨告對未滿14歲女子性交罪。法官認為，陳男正值青壯，年輕氣盛，雖一時衝動，但未脅迫、利誘少女，惡性較輕，但涉犯罪名為3年以上、10年以下徒刑，刑度較重，遂依「情堪憫恕」減刑。
法官並考量陳男主動表明和解意願，與少女家屬談妥賠償42萬元後，在法院開庭前就先籌措30萬元賠償金，另當庭向少女、少女家人道歉獲得願諒，因此依履行賠償條件、接受法治教育課程5場次為條件，予以緩刑。
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