女星大S（徐熙媛）與汪小菲今（22日）共同發聲明證實10年情斷，雙方已和平離婚並辦好手續，消息震撼兩岸三地，過往兩人在節目合體的畫面再被翻出討論，3年前大S曾問汪小菲有沒有後悔娶過她，卻得到模糊的答案，似乎成了未來分開的預兆。

大S、汪小菲2018年一起參加大陸真人實境節目《幸福三重奏》，某次用餐時，大S忽然問汪小菲：「你有沒有很後悔娶到我？」正在吃飯的汪小菲頓時啞口無言，沉默了幾秒後才結巴地說：「你你你…，大家…大家都挺好的。」沒有正面給老婆一個滿意的答案，氣氛瞬間凝結。

大S繼續追問：「可是那麼賢慧的太太，她就一定也會把家裡弄得很好啊」，汪小菲不以為意地回：「就因為這個？就因為炒菜？」大S有點不開心，反問：「So what do you mean？」汪小菲無奈回「沒事」，起身打開冰箱問大S要不要喝柳橙汁，想轉換一下話題，被妻子以「不能喝冰的」回絕後，內心驚想竟然忘記太太的習慣，場面變得更尷尬了。

其實拍這部真人秀節目之前，大S才因第三胎胚胎發育不全而流產，錄影期間情緒特別敏感，所以汪小菲的回答遭到網友痛批是死亡答案，覺得很不會哄老婆，但也有另一派網友認為，汪小菲會如此小心翼翼，是因為怕大S生氣，「剛失去一個孩子他如果沒事人一樣，女的心理多不爽啊。」