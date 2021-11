女星大S(徐熙媛)與汪小菲今(22日)共同發聲明證實10年情斷,雙方已和平離婚並辦好手續,消息震撼兩岸三地,過往兩人在節目合體的畫面再被翻出討論,3年前大S曾問汪小菲有沒有後悔娶過她,卻得到模糊的答案,似乎成了未來分開的預兆。

大S、汪小菲2018年一起參加大陸真人實境節目《幸福三重奏》,某次用餐時,大S忽然問汪小菲:「你有沒有很後悔娶到我?」正在吃飯的汪小菲頓時啞口無言,沉默了幾秒後才結巴地說:「你你你…,大家…大家都挺好的。」沒有正面給老婆一個滿意的答案,氣氛瞬間凝結。

大S繼續追問:「可是那麼賢慧的太太,她就一定也會把家裡弄得很好啊」,汪小菲不以為意地回:「就因為這個?就因為炒菜?」大S有點不開心,反問:「So what do you mean?」汪小菲無奈回「沒事」,起身打開冰箱問大S要不要喝柳橙汁,想轉換一下話題,被妻子以「不能喝冰的」回絕後,內心驚想竟然忘記太太的習慣,場面變得更尷尬了。

其實拍這部真人秀節目之前,大S才因第三胎胚胎發育不全而流產,錄影期間情緒特別敏感,所以汪小菲的回答遭到網友痛批是死亡答案,覺得很不會哄老婆,但也有另一派網友認為,汪小菲會如此小心翼翼,是因為怕大S生氣,「剛失去一個孩子他如果沒事人一樣,女的心理多不爽啊。」