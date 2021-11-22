透過增加高值化產品來提升獲利能力，和成(1810)22日舉行法說會。和成指出，除原有的衛廚浴設備功能及技術智慧化，更積極投入碳纖維3C產品與防彈陶瓷產品，其中，碳纖維蛙鞋今年已在亞馬遜上架，以虛擬通路進軍美國市場。複合式碳纖維輪圈也獲取得ARTC測試報告之輪圈規格，並陸續申請認證中。

在產品延伸與創新下，市場預期，和成今年的毛利率有1-2個百分點的提升空間。

和成今年前三季的營業毛利率25％，比去年同期的23.81％，提升了1.19個百分點。

在本業衛廚浴設備上，和成指出，給水銅器、免治馬桶座、廚具等產項製程及技術的優化，工業4.0 AI加值智慧製造，都可縮短製程時間及提升品質。

至於複合類產品，氧化鋯瓷塊用在牙材，2017年取得中華民國衛生福利部查驗登記正式上市、2020年10月通過美國FDA 510(k) PMN上市前通知審查、2021年以全新品牌CERATOP進軍美國市場，並同步更新品牌識別系統。

碳纖維輪圈，在取得ARTC測試報告之輪圈規格，已在國內通路銷售；LAZULI自由潛水用碳纖維蛙鞋，2019年發表後於線上通路販售，2020年已於台灣北、中、南及澎湖設置實體銷售據點。2021年在amazom.com上架，以虛擬通路進軍美國市場。

和成指出，公司與中山科學研究院合作開發防護產品，著重開發的重點產品有防彈陶瓷(六角形、四角形)、防彈板(IIIA級、III級、IV級)、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等，已有多項產品通過美國懷特實驗室測試。

國防部軍備局委由和成承製的陶瓷外掛式複合裝甲，訂單2.26億元，將用於國造CM34雲豹甲車。