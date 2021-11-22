為讓民眾可以買到平價、抗漲商品，經濟部部長王美花於11月12日協調各超市賣場設置抗漲專區，經濟部商業司表示，從上週開始，在各大賣場及超市已陸續設置抗漲商品區或標示抗漲商品，以民生必需的指標性商品為主，如沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等，彙集賣場未調漲商品供消費者選購。

近日經濟部商業司也多次與賣場超市聯繫，並派員實地瞭解各大賣場門店抗漲商品區域設置情形，同時瞭解民眾反應。賣場除設置專區，也在入口處或店內顯眼地方提供未漲價商品資訊，而賣場各有不調價的機制，如：買一送一、二件或多件特價等等，例如大潤發提供部分品牌的衛生紙、沙拉油及麵條等買一送一的特惠促銷，遠東愛買及全聯也推出部分品牌泡麵、衛生紙及沙拉油二件特價活動，此外家樂福、美廉社則打出部分品牌麵條及泡麵特價促銷，供消費者方便挑選。

經濟部表示，抗漲專區的重點，在於讓消費者能夠更簡便買到必需的民生用品，抗漲專區至少實施至年底。經濟部會持續跟賣場保持密切聯繫，確認專區或抗漲區域中，都有包括相關民生用品的品項，讓民眾能選購到必需的民生用商品。

另考量近期物價上漲備受民眾關注，經濟部部長王美花也於11月18日邀請相關製造業廠商與全民共體時艱抗漲，召開「民生物資製造商穩定物價交流會」，是日出席產業代表包括衛生紙、速食麵、食用油脂、飲料等民生消費品生產製造商或公會，與會代表之公司雖然也面臨原物料上漲等情境，但感受到經濟部王部長美花親自主持會議，例如永豐餘、統一、黑松等公司表達願意支持政府價格平穩政策，在年底前不調漲。此外，速食麵業者也表示，雖然因肉價上升，含肉塊料理包系列品項有部分些微調幅，但也願意響應政府號召，將採取促銷活動維持價格平穩，讓消費者於疫情緩解的當下，亦能買到優質民生消費產品。

王美花除了感謝衛生紙、泡麵業者於去年3至4月間加班生產供應民生用品之外，也對於各業者協助在這段期間吸收原物料上漲之成本，共同抗漲，並與日前商業司已辦理通路商協調會議，於賣場設置平價專區、推出買一送一的各品項民生用品等作為，指示商業司與工業局從通路到製造商，賡續積極與國內廠商落實執行。