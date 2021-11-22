國際評級機構穆迪22日公布最新報告，指大陸離岸市場短期公司債的再融資風險高於在岸市場。

香港信報報導，報告表示，風險上升的原因在於發行這些離岸債券的公司大多是高收益或未評級公司，融資選擇較少。

報導指出，2021年上半年，離岸市場期限短於365天的公司債中，63％由高收益公司發行，31％由未評級公司發行。上半年離岸短期債券發行量較上年同期增近一倍，2020年則較2019年增長14％。

2020年境內短期債券發行量年增達43％，2021年上半年保持穩定。